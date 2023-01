Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Zu schnell in die Ausfahrt - mit Baum kollidiert

A 61/Worms (ots)

Offenbar zu schnell war ein 59-jähriger PKW-Fahrer, der am 11.1.2023 gegen 13:35 Uhr an der Anschlussstelle Worms von der Fahrbahn abkam. Dabei befuhr der Mann mit seinem Toyota zunächst die A 61 in Richtung Ludwigshafen. An der Anschlussstelle Worms-Zentrum kam er auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern und infolgedessen kam er am Scheitelpunkt der Kurve nach links von der Fahrbahn ab. Er dabei überfuhr er die Schutzplanke und kollidierte frontal mit einem Baum. Der 59-Jährige wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Er wurde durch den Rettungsdienst vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Den Schaden am PKW schätzt die Polizei auf 2500 Euro. Der Toyota musste abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens an der Schutzplanke und am Baum steht noch nicht fest. Im Einsatz waren neben der Polizei auch der Rettungsdienst und ein Notarzt.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell