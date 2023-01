POL-VDMZ: Abfalltransportkontrollen im Zuständigkeitsgebiet des Polizeipräsidiums Mainz

A 63/Kirchheimbolanden (ots) - Unbekannte bewarfen offenbar einen PKW, der an 5.1.2023 gegen 17:10 Uhr an der Anschlussstelle Kirchheimbolanden auffuhr mit Steinen. Dabei fuhr ein 32-Jähriger mit seinem PKW von der L 386 kommend auf die A 63 in Richtung Mainz auf. Noch in Höhe des Beschleunigungsstreifens erkannte der Mann am rechten Fahrbahnrand zwei jünger wirkende Personen, die Wurfbewegungen ausgeführt hätten. Kurz darauf habe er einen Knall am Auto gehört. Die ...

