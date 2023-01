Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: 25-Jähriger ohne Fahrerlaubnis dafür aber mit verschiedenen Kennzeichen unterwegs

A 61/Rheinböllen (ots)

Einen 25-jährigen PKW-Fahrer kontrollierten Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim, weil er laut Zeugenhinweisen auf seinem PKW unterschiedliche Kennzeichen vorne und hinten montiert haben soll. Der PKW war auf der A 61 in Fahrtrichtung Koblenz aufgefallen. Tatsächlich stellten die Beamten bei der Kontrolle am 4.1.2023 gegen 12:30 am Autohof Rheinböllen fest, dass am VW Golf vorne und hinten verschiedene Kennzeichenkombinationen angebracht waren. Diese waren auch nicht mit amtlichen Behördenstempeln versehen. Zudem war der PKW nicht zugelassen, nicht versichert und es war keine Kraftfahrzeugsteuer entrichtet. Über eine gültige Fahrerlaubnis verfügte der 25-Jährige ebenfalls nicht. Die Kennzeichen wurden sichergestellt. Die Polizei ermittelt nun den Sachverhalt. Der junge Mann muss nun mit Strafanzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen, wegen Kennzeichenmissbrauch, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie Verstoß gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz.

