Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: 50-Jährige streift PKW und fährt davon

A 61/Gensingen (ots)

Da ein 71-Jähriger mit seinem PKW am 4.1.2023 gegen 16:20 Uhr auf der A 61 bei Gensingen offenbar nicht flott genug auf der linken Spur unterwegs war, überholte eine 50-Jährige mit ihrem PKW diesen rechts. Dabei streifte sie jedoch beim Wiedereinscheren nach links den Wagen des 71-Jährigen vorne rechts. Anstelle sich nun verkehrskonform zu verhalten und zur Unfallaufnahme anzuhalten, fuhr die 50-Jährige weiter. Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim nahmen den Schaden am Auto des 71-Jährigen auf und auch den geschilderten Hergang. Als sie anschließend die 50-Jährige an der Halteranschrift aufsuchten, stellten die Polizisten auch Schäden am PKW der Frau fest. Die Schäden an beiden Wagen schätzt die Polizei auf jeweils mindestens 500 Euro. Die Frau muss nun mit Anzeigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs rechnen sowie wegen unerlaubtem Entfernens vom Unfallort.

