Polizei Paderborn

POL-PB: Einbrüche in Gartenlauben

Bad Lippspringe (ots)

(mb) In der Kleingartenanlage am Pfingstuhlweg ist in den letzten Tagen mehrfach eingebrochen worden. Vier Strafanzeigen hat die Polizei bislang aufgenommen.

Der oder die Täter nutzten vorgefundene Gartengeräte, um Türen aufzuhebeln oder Fenster einzuschlagen. Sie suchten nach Diebesgut und richteten reichlich Unordnung an. Neben den Sachschäden sind bislang keine Beuteschäden bekannt geworden. Am späten Sonntagnachmittag hatte ein Garteneigentümer mehrere verdächtige Jugendliche auf einer Parzelle entdeckt. Als die Verdächtigen den Mann sahen, sprangen sie über einen Zaun und flüchteten. Die alarmierte Polizei stellte drei der Verdächtigen im Alter von 14 bis 15 Jahren und nahm sie mit zur Wache. Dort wurden sie an ihre Eltern übergeben.

Die Polizei sucht weitere Zeugen, die seit letztem Freitag verdächtige Beobachtungen in und im Umfeld der Gartenanlage gemacht haben. Sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 05251/3060.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell