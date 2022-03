Polizei Paderborn

POL-PB: Drei Elektroradler bei Verkehrsunfällen verletzt

Paderborn (ots)

(mb) Drei Kollisionen zwischen Pedelec-Fahrern und Autos gingen am Dienstag noch glimpflich aus.

Ein 26-jähriger Mann fuhr gegen 13.10 Uhr mit seinem Elektrofahrrad auf der Pamplonastraße in Richtung Barkhauser Straße. An der Kreuzung Roener Weg missachtete er die Vorfahrt einer 50-jährigen Mercedesfahrerin, die auf dem Roener Weg Richtung Am Ziegenberg fuhr. Der Radler prallte gegen die hintere, linke Seite des Mercedes-Kombi und stürzte. Er zog sich leichte Verletzungen zu und wurde von Rettungssanitätern am Unfallort versorgt.

Um 13.30 Uhr wollte eine 21-jährige Renaultfahrerin gegen 13.30 Uhr vom Parkplatz der Kinderklinik auf die Husener Straße einbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einem 18-jährigen Pedelec-Fahrer, der auf dem Radweg an der Husener Straße stadteinwärts fuhr. Der Radler stürzte und verletzte sich leicht.

Auf der Dubelohstraße fuhr eine 26-jährige Opelfahrerin um 15.25 Uhr in Richtung Paderborn. Sie bog vermutlich bei Rot nach rechts auf den Heinz-Nixdorf-Ring ab. Auf dem Überweg für Fußgänger und Radler kollidierte die Autofahrerin mit einem 79-jährigen Radler, der die Abbiegespur mit seinem Elektrorad bei grün überquerte. Der Senior stürzte und verletzte sich leicht. Die Behandlung seiner Verletzungen wurde am Unfallort durch den Rettungsdienst gewährleistet.

