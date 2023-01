Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen

A 61/Waldlaubersheim (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen kam es am 13.1.2023 gegen 17 Uhr auf der A 61 in Höhe der Anschlussstelle Waldlaubersheim. Dort musste zunächst ein 39-jähriger LKW-Fahrer, der den rechten von drei Richtungsfahrstreifen befuhr aufgrund einer Verkehrsstockung abbremsen. Ebenso musste ein links neben dem LKW fahrender 22-Jähriger auf der mittleren Spur seinen PKW abbremsen. Ein 42-Jähriger erkannte die Verkehrsstockung zu spät und fuhr auf den PKW des 22-Jährigen auf. Ebenso erging es einem 33-Jährigen, der mit seinem Auto auf den PKW des 42-Jährigen auffuhr. Zusätzlich prallte der 33-Jährige noch an das Heck des LKW. An Allen Fahrzeugen entstand Sachschaden, den die Polizei in der Summe auf fast 30.000 Euro schätzt. Der 42-Jährige war mit seiner Ehefrau und zwei Kindern unterwegs. Die komplette Familie wurde mit Verdacht auf leichte Verletzungen vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht zur medizinischen Abklärung. Trotz dass der Verkehr auf der linken Fahrspur an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden konnte, kam es im freitäglichen Berufsverkehr zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Im Einsatz waren zwei Streifen der Polizei, 12 Kräfte des Rettungsdienstes mit einem Notarzt sowie 24 Kräfte der Feuerwehr Bingen.

