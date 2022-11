Polizei Bielefeld

POL-BI: Taschendiebin bestiehlt Seniorin im Rollstuhl

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Jöllenbeck - Eine unbekannte Frau entwendete am Montag, 07.11.2022, das Portemonnaie einer 83-jährigen Bielefelderin, die sie zuvor darum gebeten hatte Geld zu wechseln. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach einem Einkauf in einem Supermarkt in der Jöllenbecker Straße, in Höhe der Beckendorfer Straße, befuhr eine 83-jährige Bielefelderin mit einem elektrischen Rollstuhl den Bürgersteig der Jöllenbecker Straße in Richtung des Kreuzungsbereichs mit der Beckendorfstraße. Auf dem Weg dorthin wurde sie gegen 15:00 Uhr von einer unbekannten Frau angesprochen, die sie darum bat, Geld zu wechseln.

Die hilfsbereite Seniorin wollte der Bitte zunächst nachkommen, musste die Unbekannte dann jedoch sofort zurechtweisen, da diese anfing, selber in der Geldbörse nach Wechselgeld zu suchen. Doch erst als die 83-Jährige drohte die Polizei zu rufen, hörte die Taschendiebin mit ihrem Vorhaben auf und flüchtete. Zuhause angekommen bemerkte die Bielefelderin, dass ihre Geldbörse, gestohlen wurde.

Die Taschendiebin soll etwa 20 Jahre alt sein, soll dunkle lange Haare und dunkle Augen haben. Sie soll ein südländisches Erscheinungsbild haben und akzentfreies Deutsch sprechen. Zur Tatzeit trug sie einen schwarzen Pullover, einen rosa Anorak und eine schwarze Hose.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Taschendiebin beim Kriminalkommissariat 14 unter 0521/545-0.

