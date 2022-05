Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Wechseltrickbetrug

Siegburg (ots)

Ein 85-jähriger Siegburger wurde am Dienstag, 17.05.2022, Opfer eines Wechseltrickbetruges. Um 10:45 Uhr ging der 85-Jährige zu seiner Hausbank in Siegburg und hob dort 300 Euro Bargeld ab. Anschließend ging er zu seinem Auto, das er zuvor an der Humperdinckstraße geparkt hatte. Dort sprach ihn eine männliche Person an und fragte ihn, ob er 50 Cent wechseln könne. Der arglose Senior nahm seine Geldbörse heraus und öffnete sie. Dabei ließ der Unbekannte die 50-Cent-Münze ins Portemonnaie des Geschädigten fallen. Dann griff er in die Geldbörse und verabschiedete sich. Zu diesem Zeitpunkt nahm der Siegburger an, dass sich der Betrüger lediglich seine 50-Cent-Münze zurückgenommen hatte. Später musste er aber feststellen, dass die 300 Euro gestohlen wurden.

Folgende Personenbeschreibung kann getätigt werden:

Der unbekannte Mann habe dunkle Haare und sei "relativ klein". Zudem sei er dunkel bekleidet gewesen.

Wer kann Angaben zu dem Täter machen? Kontakt unter 02241 541-3121.

Hinweise der Polizei:

Die Polizei warnt: Lassen Sie Fremde auf keinen Fall in Ihr Portemonnaie greifen! Seien Sie im Zweifelsfall ruhig einmal unhöflich und lehnen Sie das Wechseln ab. Sie können ein wenig Kleingeld bereithalten, aber öffnen Sie nie Ihre Geldbörse im Beisein von Fremden.

Mit vielen Fragen, dem Reingreifen in das Geldfach oder dem Gestikulieren mit einem mitgeführten Gegenstand wird das Opfer von dem eigentlichen Ziel der Wechselaktion abgelenkt.

Halten Sie immer einen Sicherheitsabstand zu fremden Personen. Lassen Sie sich nicht ablenken oder schon gar nicht bei der Suche im Portemonnaie helfen.

Wenn Sie Opfer eines Trickdiebstahls wurden, erstatten Sie Anzeige bei der Polizei. (Re.)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell