POL-VDMZ: Mainz-Hechtsheim, A 60, Autobahntunnel nach Brandmeldung gesperrt

Heidesheim (ots)

Heute gegen 19:09 Uhr wurde die Autobahnpolizei Heidesheim über eine Auslösung der Brandmeldeanlage im Hechtsheimer Autobahntunnel informiert. Wegen des automatischen Schließens der Schranken an den Tunnelzufahrten kam es in der Folge zu einem starken Rückstau in beiden Fahrtrichtungen. Nach Abklärung des Tunnelgebäudes durch die Feuerwehr konnte der Tunnel gegen 20:00 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden. Vermutlich wurde die Brandmeldeanlage durch Wasserdampf ausgelöst, der bei Fahrbahnreinigungsarbeiten entstand. In der Folge kam es noch zu zwei weiteren Polizeieinsätzen, da zwei Fahrzeuge nach Auflösung des Staus wegen technischer Probleme nicht mehr weiterfahren konnten.

