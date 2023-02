Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Diebstahl eines Transporters++

Oldenburg (ots)

++Diebstahl eines Transporters++ In den Freitagabendstunden kommt es in Oldenburg-Nadorst zu einem Diebstahl eines weißen Transporters. Der Mercedes-Benz Sprinter wurde durch den Eigentümer ordnungsgemäß, auf dem Seitenstreifen des Eßkamp, verschlossen abgestellt. In den späten Abendstunden fällt dem Eigentümer dann das Fehlen seines Transporters auf. Der Transporter mit Oldenburger Zulassung und EZ aus 2017, weist einige Schäden an der Karosserie auf. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter 0441/790-4115 entgegen. (232795)

