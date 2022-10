Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruchdiebstahl in Keller

Mainz-Hechtsheim (ots)

Montag, 03.10.2022 bis Mittwoch, 19.10.2022, 18:30 Uhr

In diesem genannten Tatzeitraum brachen unbekannte Täter diverse Kellerverschläge eines Mehrfamilienhauses in der Ringstraße in Mainz-Hechtsheim auf. Nach derzeitigem Ermittlungsstand durchsuchten die Täter die Kellerräume und entwendeten ein E-Bike, sowie eine Werkzeugkiste.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131 65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell