Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Polizeiliche Beratungsstelle auf der Nordhaus-Messe +++

Oldenburg (ots)

An diesem Wochenende findet jeweils von 10 bis 17 Uhr die Nordhaus-Messe in der Weser-Ems Halle in Oldenburg statt. Die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle ist dort Samstag und Sonntag mit einem Informationsstand zum Thema Einbruchschutz anwesend.

Informationsbroschüren, diverse einzeln ausgestellte Schließ- und Schutzvorrichtungen werden ebenso vorgestellt wie ein erstmals mitgeführter "Polizei-Cube", in dem einige Sicherungseinrichtungen, elektronische Türöffnungsmechaniken, Panzerriegel sowie eine Kellerschachtsicherung fest eingebaut und haptisch erlebbar sind.

Auch wird ein "Einbruchsfenster" ausgestellt, an dem sich Besucherinnen und Besucher selber als "Einbrecher" ausprobieren können. Erste persönliche Beratungen und Informationen erfolgen gerne am Stand selber, wobei anschließend auch persönlich zugeschnittene Beratungen direkt bei den Interessenten zu Hause vereinbart werden können. Für die kleinen Besucher stellt die Polizei einen Panzerschrank aus, an dem sie sich als "Panzerknacker" ausprobieren können, um im "Erfolgsfall" einen kleinen Preis zu erlangen.

Das Präventionsteam der Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt/Ammerland wird mit mehreren Beamtinnen und Beamten am Messestand anwesend sein.

Darüber hinaus können unter der Mailadresse praevention@pi-ol.polizei.niedersachsen.de und telefonisch unter 0441/790-4112 Beratungstermine vereinbart werden.

