Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Einbruch in Friseursalon +++

Oldenburg (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag stiegen unbekannte Einbrecher ion die Räume eines Friseursalons an der Klingenbergstraße ein. Die Täter versuchten offenbar zunächst, mit einem Ziegelstein das Glas einer Tür auf der Gebäuderückseite einzuschlagen. Als dies nicht gelang, hebelten die Diebe gewaltsam die Tür auf und konnten so ins Innere des Salons eindringen.

Dort brachen sie mehrere Schränke, einen Tresor sowie eine Geldkassette auf und entwendeten eine bislang unbekannte Menge an Bargeld. Die Tat wurde am Donnerstagmorgen gegen 5 Uhr entdeckt und umgehend der Polizei gemeldet.

Zeugen werden um Hinweise gebeten. Der Zentrale Kriminaldienst ist dafür unter der Telefonnummer 0441/790-4115 erreichbar. (222731)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell