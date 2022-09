Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Verkehrsunfall nach Trunkenheitsfahrt

Nagold (ots)

Seinen Führerschein abgeben müssen hat am späten Mittwochabend ein 31-Jähriger, der mutmaßlich unter dem Einfluss von Alkohol einen Verkehrsunfall in Nagold-Hochdorf verursacht hatte.

Der 31-Jährige steht im Verdacht, als Fahrer eines Renaults gegen 21:40 Uhr zunächst ohne eingeschalteter Fahrzeugbeleuchtung, in Schlangenlinien fahrend, auf der Böblinger Straße in Fahrtrichtung Nagold unterwegs gewesen zu sein. Nach derzeitigem Sachstand soll der 31-Jährige mit seinem Renault gegen ein Verkehrszeichen gefahren sein, wodurch dieses zerstört wurde. Im weiteren Verlauf soll der Unfallverursacher auf den Parkplatz eines naheliegenden Einkaufmarktes gefahren sein und dort angehalten haben. Nachdem die Polizei von einer Zeugin über den Unfall informiert wurde, entfernte sich der mutmaßliche Unfallverursacher fußläufig vom Parkplatz. Die hinzugeeilten Einsatzkräfte vom Polizeirevier Nagold konnten ihn zeitnah in der Nähe seiner Wohnanschrift antreffen. Da die Beamten bei ihm Alkoholgeruch wahrnahmen, wurde ein Atemalkoholvortest durchgeführt. Dieser hatte sodann einen Wert von über 2,5 Promille zum Ergebnis. Der 31-Jährige musste eine Blutprobe abgeben, seinen Führerschein behielten die Beamten ein. Durch den Unfall entstand nach ersten Schätzungen Sachschaden von insgesamt rund 600 Euro.

