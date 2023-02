POL-OL: +++ Per Haftbefehl gesuchter Autofahrer versucht sich der Kontrolle zu entziehen +++

Oldenburg (ots) - Opfer eines sog. Straßenraubes wurde am So., 12.02.23, 02:35 Uhr, ein 18-jähriger Heranwachsender aus Ostrhauderfehn. Der Mann war zu Fuß in Tange auf der Tanger Hauptstraße unterwegs, als er in Höhe der Buchenstraße unvermittelt von zwei Männern von hinten attackiert wurde. Er wurde von den Tätern zu Boden gestoßen. Einer der Männer zog dem Opfer das Portemonnaie aus der Hosentasche und raubte ...

