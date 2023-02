Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Schadensträchtiger Verkehrsunfall in Westerstede++

Am Freitag, 17.02.2023, verursachte ein 82-jähriger Ammerländer auf einem Parkplatz des Klinikzentrums Westerstede gegen 15.35 Uhr nicht unerheblichen Sachschaden. Bei dem Versuch, sich ein Parkticket aus der Schrankenanlage zu ziehen, rutschte der Senior vom Brems- auf das Gaspedal ab, woraufhin sein Pkw stark beschleunigte, zunächst die Einfahrtsschranke des Parkplatzes durchbrach und anschließend mit einem auf dem Parkplatz ordnungsgemäß geparkten Pkw kollidierte. Dieser wurde durch den Aufprall auf einen weiteren, ebenfalls ordnungsgemäß abgestellten Pkw geschoben. Zwei der beteiligten Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Auch die Schranke wurde stark beschädigt und ist nicht mehr funktionsfähig. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Da auslaufende Betriebsstoffe in einen an der Unfallstelle befindlichen Gully der Oberflächenentwässerung sickerten, wurde auch ein Mitarbeiter der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Ammerland zur Koordination gefahrenabwehrender Maßnahmen hinzugezogen. Die Betriebsstoffe konnten mit Bindemitteln abgebunden werden. Der entstandene Gesamtschaden dürfte im unteren fünfstelligen Bereich liegen.

