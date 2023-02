Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Radfahrer+++

Oldenburg (ots)

Am 19.02.2023, gegen 19:50 Uhr, ereignete sich in Bad Zwischenahn ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein 55-jähriger Radfahrer schwere Kopfverletzungen zugezogen hat.

Dieser befuhr mit seinem Fahrrad die Straße Am Hogen Hagen, aus dem Ortskern kommend in Richtung Oldenburger Straße fahrend, als er aus bislang ungeklärte Ursache in Höhe einer Einmündung zu Fall kam. Ein Passant bemerkte den auf dem Boden liegenden Radfahrer und alarmierte den Rettungsdienst. Nach notärztlicher Erstversorgung vor Ort, wurde der Radfahrer in ein Krankenhaus eingeliefert. Hinweise auf Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor. Dennoch werden Zeugen des Unfalls gebeten sich unter 04403/927-0 bei der Polizei Bad Zwischenahn zu melden.

