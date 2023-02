POL-OL: +++ Oldenburg: Einbruch in Bekleidungsgeschäft +++

Oldenburg (ots) - In den Oldenburger Schlosshöfen ist es am Dienstag um 13.20 Uhr zu einem räuberischen Diebstahl gekommen. Die Polizei konnte mit Hilfe eines verlorenen Schuhs kurz nach der Tat einen 37-jährigen Tatverdächtigen ermitteln. Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes in den Schlosshöfen hatte sich unmittelbar nach der Tat bei der Polizei gemeldet. Den Schilderungen zufolge hatte ein Mann in dem ...

