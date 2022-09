Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, B34, Lkr. Konstanz) Auto kollidiert mit Motorrad - Biker verletzt

Radolfzell, B34 (ots)

Ein Auto ist am Sonntagnachmittag auf der Bundesstraße 34 mit einem Motorrad kollidiert. Ein 66-jähriger Tesla-Fahrer war auf der Bundesstraße 33 von Konstanz in Richtung Radolfzell unterwegs. An der Anschlussstelle Radolfzell bog der 66-Jährige von der B33 nach links auf die B34 ab und stieß dabei mit einem von Radolfzell in Richtung Güttingen fahrenden 32 Jahre jungen Biker auf einer Kawasaki zusammen. Der 32-Jährige stürzte und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An der Kawasaki entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 7.000 Euro. Am Tesla entstand an der deformierten Front ein Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um die beschädigten, nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge.

