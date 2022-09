Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Betrunken und ohne Führerschein mit dem Auto unterwegs

Konstanz (ots)

Betrunken und zudem ohne Führerschein ist ein Autofahrer am Samstagnacht auf der Spanierstraße unterwegs gewesen. Gegen 1.25 Uhr fuhr ein 35-Jähriger mit einem Ford Focus auf der Spanierstraße in Richtung Reichenaustraße. Als der Fordfahrer an der ausgeschalteten Ampel an der Reinmündung zum Benediktinerplatz anhielt, fiel er einer Polizeistreife auf. Bei der anschließenden Hinterherfahrt beschleunigte der 35-Jährige auf der Reichenaustraße, dass der Blitzer auslöste. Anschließend bog er auf die Helene-Merk-Straße ab, wo er schließlich durch die Beamten kontrollierte werden konnte. Dabei stellten die Polizisten Anzeichen auf Alkoholbeeinflussung fest. Ein Alkoholtest mit einem Ergebnis von über 2 Promille bestätigte den Verdacht. Der Mann musste daraufhin in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben und sein Auto stehenlassen. Bei der weiteren Überprüfung kam zudem ans Licht, dass der 35-Jährige seit mehreren Jahren nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell