POL-OL: ++Augustfehn : Einbrüche in Kiosk und Fahrradgeschäft++

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

Augustfehn : Einbrüche in Kiosk und Fahrradgeschäft

Am Sonntag, den 26.02.2023, drangen unbekannte Täter zwischen 00:30 Uhr und 10:10 Uhr gewaltsam in ein in der Mühlenstraße in Augustfehn befindliches Fahrradgeschäft ein und entwendeten aus dem Verkaufsraum E-Bikes in einer größeren Stückzahl sowie die Tageseinnahmen in unbekannter Höhe.(264604)

Bereits am Samstag schlugen unbekannte Täter gegen 03:00 Uhr die Frontscheibe des ebenfalls in der Mühlenstraße in Augustfehn befindlichen Kiosk gewaltsam ein und verschafften sich so Zugang zum Verkaufsraum. Hier entwendeten die Täter Tabakwaren in unbekannter Stückzahl. Eine hier unmittelbar nach Tatbegehung eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief ergebnislos.(266012)

Ob beide Taten in einem Zusammenhang stehen ist nach jetzigen Ermittlungsstand unklar. Wer tatrelevante Beobachtungen in den Tatzeiträumen gemacht hat, möge sich bei der Polizei Westerstede unter 04488/833-115 melden.

