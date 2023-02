POL-WND: Unfall mit Kleinbus auf der L 307

St. Wendel (ots) - Am Samstag (25.02.2023) zeigte ein Geschädigter aus St. Wendel, Breitener Straße, bei der Polizei St. Wendel an, dass ihm in der vorangegangenen Nacht der Außenspiegel seines Fahrzeuges beschädigt worden sei. Vor Ort konnten die aufnehmenden Beamten ermitteln, dass am Abend zuvor gg. 21.45 Uhr drei Frauen an einem Nachbarhaus geklingelt und nach dem Besitzer des beschädigten Fahrzeuges fragten. Die ...

