POL-WND: Gelbe Tonne als Transportmittel für "Trunkenbold"

In der Nacht zu Sonntag wurde der Polizei St. Wendel mitgeteilt, dass sich in der Werschweilerstraße mehrere Randalierer bewegen, die die gelben Tonnen umwerfen würden. Erstaunt zeigten sich die einschreitenden Beamten, als sie vor Ort eintrafen und drei Personen antraf. Eine männliche ältere, stark alkoholisierte Person befand sich in einer gelben Tonne, die als Transportmittel von den beiden jüngeren Personen geschoben wurde. Bei der Sachverhaltsaufklärung stellte sich heraus, dass die beiden Jungen auf dem Nachhauseweg auf diese stark alkoholisierte Person trafen, die nicht mehr in der Lage war eigenständig ihren Nachhauseweg fortzusetzen. Unter Hilfsabsicht sahen sie kein gelinderes Mittel als diese Person in die gelbe Tonne zu setzen um ihn damit sicher nach Hause zu fahren. Allerdings verursachten sie derart Lärm, dass die angrenzenden Anwohner dies falsch deuteten und die Polizei verständigten. Nachdem die Beamten den "Tonnen-Insassen" aus derselben befreit hatten wurde er sicher nach Hause gebracht.

