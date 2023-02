Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Verkehrsunfallflucht in Urweiler

St. Wendel - Urweiler (ots)

Am Mittwoch, 22. Februar 2023, kam es gegen 07:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Hauptstraße in Urweiler. Der linke Außenspiegel des Midibusses der Mitteilerin, die in Richtung St. Wendel fuhr, wurde beschädigt. Zuvor kam es zur Kollision mit dem linken Außenspiegel eines entgegenkommenden Transporters oder Kleinbusses, welcher anschließend unvermindert weiter in Richtung Leitersweiler geführt wurde. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion St. Wendel unter (06851) 89 8-0.

