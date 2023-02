Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Beschädigter KFZ-Außenspiegel in St. Wendel

St. Wendel (ots)

Am Samstag (25.02.2023) zeigte ein Geschädigter aus St. Wendel, Breitener Straße, bei der Polizei St. Wendel an, dass ihm in der vorangegangenen Nacht der Außenspiegel seines Fahrzeuges beschädigt worden sei. Vor Ort konnten die aufnehmenden Beamten ermitteln, dass am Abend zuvor gg. 21.45 Uhr drei Frauen an einem Nachbarhaus geklingelt und nach dem Besitzer des beschädigten Fahrzeuges fragten. Die Frauen hätten auch an dessen Haus geklingelt. Ihnen wurde nicht geöffnet. Die Polizei St. Wendel bittet die drei Frauen sich zu melden um den genauen Ablauf der Geschehnisse zu klären. (Tel.:06851-8980)

