POL-WND: Verkehrsunfallflucht L 309 St. Wendel-Hoof

St.Wendel/Ortsteil Alsfassen (ots) - Am Sonntag gg. 07:20 Uhr konnte in der Straße Im Falkenbösch in St. Wendel/Alsfassen einen lauten Knall wahrgenommen werde. Zuerst hörte man ein Auto mit lauter Musik dann ein extrem lauter Knall. An der Unfallörtlichkeit konnte Kühlerflüssigkeit bzw. Wischwasser festgestellt werden, welche zwar von der Unfallörtlichkeit in Richtung Alsfassener Straße führte, dort jedoch endete. Vermuteter Unfallhergang: Bisher unbekannter ...

mehr