Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Bodenseekreis

Betrugswelle überrollt Bodenseekreis

Zahlreiche Bürger im Bodenseekreis wurden Mitte der Woche erneut von Betrügern am Telefon belästigt. Die Täter wählten dabei erneut die hinlänglich bekannten Maschen um an das Geld der Angerufenen zu gelangen. Sie meldeten sich unter anderem als angebliche Polizeibeamte, Staatsanwälte oder nahe Bekannte und versuchten ihre Gegenüber durch sogenannte "Schockanrufe" zur schnellen Überweisung von Geldbeträgen oder zur persönlichen Übergabe von Wertsachen zu bewegen. Auch über den Messenger "Whatsapp" meldeten sich die Unbekannten und gaben sich als Angehörige der Opfer aus. Durch das Vorspielen, eine neue Telefonnummer zu haben und kurzfristig in finanzieller Not zu sein, baten sie ihre Gegenüber zur schnellen Begleichung angeblich dringender Rechnungen. Da die Betrüger mit diesen perfiden Maschen leider immer wieder erfolgreich sind, wird nochmals eindringlich dazu geraten, insbesondere lebensältere Angehörige zu sensibilisieren. Die Polizei warnt zur Vorsicht sowie zu einem gesunden Maß an Misstrauen und gibt Verhaltenstipps:

- Werden Sie hellhörig, wenn Unbekannte anrufen, und legen sie im Zweifel unverzüglich auf.

- Lassen Sie sich am Telefon oder über einen Messenger nicht von Unbekannten unter Druck setzen.

- Rufen Sie Ihre Angehörigen unter der Ihnen bekannten Nummer zurück und klären Sie, inwieweit der vorgebrachte Sachverhalt der Wirklichkeit entspricht.

- Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse.

- Ganz wichtig: Lassen Sie sich NIEMALS zur Übergabe von Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen überreden!!!

- Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu oder verständigen Sie im Verdachtsfall die Polizei, die Sie zum weiteren Vorgehen berät.

- Bedenken Sie, dass die Polizei oder Staatsanwaltschaft niemals eine fällige Kaution zur Abwendung einer Haft entgegennehmen würde.

Informationen zu den kursierenden Betrugsfällen und weitere Tipps, wie Sie sich schützen können, finden Sie im Internet unter www.polizei-beratung.de

Friedrichshafen

Mauer mit Graffiti beschmiert

Nachdem ein unbekannter Schmierfink in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag die Mauer des Schlosses Friedrichshafen in der Klosterstraße mit roter Farbe beschmiert hat, ermittelt die Polizei wegen Sachbeschädigung. Hinweise von Personen, die insbesondere zwischen 18 und 8 Uhr Verdächtiges beobachtet haben, nehmen die Ermittler unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Polizei stoppt Autofahrer

Beamten des Polizeireviers Friedrichshafen ist am Donnerstagabend ein 60-jähriger Mann ins Netz gegangen, als er unerlaubt mit einem Pkw in der Stadt unterwegs war. Beim Erblicken des Polizeiwagens ändere er kurzfristig seine Fahrtrichtung, fuhr zügig davon und zog damit die Aufmerksamkeit der Polizisten auf sich, die ihn nach kurzer Hinterherfahrt stoppten. Der Grund für seine Eile wurde bei der Kontrolle schnell klar. Der 60-Jährige saß ohne Fahrerlaubnis hinterm Steuer. Zudem hatte er am Wagen Kennzeichen angebracht, die nicht zum Fahrzeug passten. Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt, beschlagnahmten die Kennzeichen und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann ein.

Deggenhausertal

Kaminbrand

Zu einem vermeintlichen Brand eines Wohnhauses rückten Feuerwehr und Polizei am Donnerstagmorgen in die Wendlinger Straße aus. Wie sich herausstellte, war es beim Entzünden eines Holzofens zu einer Verpuffung gekommen, die zu einem kurzzeitigen Kaminbrand geführt hatte. Bereits beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatte man das Feuer erstickt. Die Feuerwehr und ein Schornsteinfeger überprüften den Kamin, Sachschaden entstand den jetzigen Erkenntnissen zufolge nicht.

Salem

Von der Fahrbahn abgekommen

Hoher Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag gegen 12.45 Uhr auf der Landesstraße 200 A ereignet hat. Eine 33 Jahre alte Audi-Fahrerin war vom Schloss Salem in Richtung Tüfingen unterwegs und geriet am Ende einer Rechtskurve mit ihrem Wagen aus unbekannter Ursache zunächst rechts ins Bankett. In der Folge verlor sie die Kontrolle über ihren Audi, kam nach links von der Fahrbahn ab, wo sie mehrere Meter tiefer in einem angrenzenden Wald zum Stehen kam. Die 33-Jährige erlitt dabei einen Schock. Ein Rettungsdienst brachte Sie und ihr glücklicherweise unverletztes ein Jahr altes Kind zur weiteren Untersuchung in eine Klinik. Am Wagen, der aufwändig aus dem Geäst geborgen werden musste, entstand rund 25.000 Euro Sachschaden.

Uhldingen-Mühlhofen

E-Scooter gestohlen

Auf einen E-Scooter hatte es am Donnerstag zwischen 16.45 und 17.15 Uhr ein unbekannter Dieb in der Bodanstraße abgesehen. Er nahm das vor einem Wohnhaus abgestellte Gefährt einfach an sich und flüchtete. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zu Tat oder Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 mit der Polizei Überlingen in Verbindung zu setzen.

Salem

Auto überschlägt sich im Straßengraben - Fahrer unverletzt

Glücklicherweise unverletzt blieb ein 24-jähriger Autofahrer, als er am Donnerstag gegen 16 Uhr auf der L 200 A verunfallt ist. Vom Schloss Salem in Richtung Tüfingen fahrend überholte er am Ende des Waldes einen Traktor. Im Anschluss verlor er die Kontrolle über seinen VW Polo, kollidierte mit einem Leitpfosten und schleuderte über die Fahrbahn. In der gegenüberliegenden Böschung überschlug sich sein Wagen und kam auf den Rädern zum Stehen. Der 24-Jährige konnte sich unverletzt aus dem Fahrzeug befreien. An seinem Wagen hingegen, der abgeschleppt werden musste, entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell