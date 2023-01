POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht durch schwarzen Transporter auf der B414 in Höhe Hachenburg

Unnau (ots) - Am Montag, dem 16.01.2023 befuhr um 19:25 Uhr ein 26 Jahre alter Pkw-Fahrer die B414 aus Richtung Norken kommend in Richtung Hachenburg. Infolge vorherigen Alkoholkonsums und nicht angepasster Geschwindigkeit verlor er auf regennasser Fahrbahn in einer Kurve die Kontrolle über seinen Pkw und kam nach links von der Fahrbahn ab. Er landete in der angrenzenden Schutzplanke. Es entstand erheblicher Sachschaden. ...

