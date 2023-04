Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Doppelgarage gerät in Brand

Bad Driburg (ots)

Ein Schaden im niedrigen sechsstelligen Euro-Bereich, wurde nach ersten polizeilichen Schätzungen, bei einem Garagenbrand in Bad Driburg-Dringenberg verursacht.

Das Feuer brach am Dienstagabend, 18.04.2023, gegen 19:45 Uhr in einer Doppelgarage eines Einfamilienhauses in der Weststraße aus und griff auf diese über. Der Brand wurde durch die Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr Bad Driburg unter Kontrolle gebracht und gelöscht. Durch den Brand wurden die Garage, das gesamte Inventar, sowie ein davor geparktes Auto beschädigt.

Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen zur Brandursache, diese dauern aktuell noch an. /buc

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell