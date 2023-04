Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Nach EC-Kartenbetrug sucht Polizei mit Bildern nach dem Täter #polsiwi

Netphen - Dreis-Tiefenbach / Siegen (ots)

Am Donnerstag, den 23.02.2023, ist es in Dreis-Tiefenbach zu einem Geldbörsendiebstahl gekommen. Knapp zwanzig Minuten nach dem Diebstahl hat ein unbekannter Mann zwei Geldabhebungen mit der geklauten EC-Karte in Siegen-Weidenau durchgeführt.

Der Diebstahl fand in einem Discounter in Dreis-Tiefenbach in der Siegstraße statt. Eine 84-jährige Kundin wurde in dem Laden zunächst von einem, später von zwei Männern angesprochen. Einer der Männer bat sie mit gebrochenem Deutsch (vermutlich osteuropäischer Einschlag) Inhaltsstoffe von einer Lebensmittelpackung vorzulesen. Die zweite Person stand im Rücken der Frau und entwendete während der Ablenkung die Geldbörse aus der Handtasche der Dame. Das Opfer konnte keine nähere Personenbeschreibung der Männer abgeben.

Nur zwanzig Minuten nach dem Diebstahl kam es dann zu zwei Geldabhebungen in einer Bankfiliale in Siegen-Weidenau. Hierzu nutzte der Täter die geklaute EC-Karte der 84-Jährigen. Von der Abhebung existieren Fotos, die den Geldabheber zeigen. Die Fotos sind unter dem folgenden Link einsehbar: https://polizei.nrw/fahndung/103619 Das Kriminalkommissariat in Kreuztal fragt: "Wer kennt den Geldabheber oder kann sachdienliche Angaben zu dem Diebstahl machen?"

Der Geldabheber kann anhand der Bilder wie folgt beschrieben werden: - Männliche Person - Ca. 175 cm groß - Schlank - Blonde kurzgeschnittene Haare - Trug einen Mundschutz (OP-Maske), - eine lange Jeanshose, - eine Jeansjacke, - einen Schal sowie - dunkle Freizeitschuhe mit weißer Sohle.

Zeugen werden gebeten, sich unter der 02732 / 909 - 0 bei der Polizei zu melden.

