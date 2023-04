POL-SI: 33-jähriger Radfahrer stürzte und verletzte sich #polsiwi

Siegen und Freudenberg (ots) - Zwischen Samstagabend und dem frühen Sonntagnachmittag (16.04.2023) sind unbekannte Täter in eine Garage in Siegen und in eine Apotheke in Freudenberg eingebrochen. Der oder die Täter verschafften sich zwischen Samstagabend und Sonntag (16.04.2023), gegen 14:15 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einer Garage an der Koblenzer Straße in Siegen. ...

