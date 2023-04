Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

37671 Höxter (ots)

Samstag, 22.04.2023, 18:27 Uhr,

Am frühen Samstagabend befuhr ein 59-jähriger Kradfahrer die B64 in Höxter-Ottbergen in Fahrtrichtung Höxter. Vor ihm wollte ein 55-jähriger PKW-Fahrer auf der B64 wenden. Als der PKW wendete, setzte der Kradfahrer zum Überholen an. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen und der Kradfahrer kam zu Fall. Dabei verletzte er sich schwer und wurde dem Krankenhaus zugeführt. Der PKW-Fahrer blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro.

