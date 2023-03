Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Kellerbrand (08.03.2023)

St. Georgen (ots)

Zu einem Brand in einem Wohnhaus ausrücken mussten Feuerwehr und Polizei am Mittwoch gegen 10.30 Uhr. Eine 56-jährige Bewohnerin befeuerte einen Ofen. Dabei gelangte Funkenflug auf in der Nähe gelagertes Papier und setzte es in Brand. Dadurch fing auch eine Holzbank Feuer. Die alarmierte Polizei konnte den noch kleinen Brand mit einem Feuerlöscher löschen und die angebrannten Gegenstände vor das Haus bringen. Die mit mehreren Fahrzeugen angerückte Feuerwehr aus St. Georgen und Langenschiltach löschte die Brandherde vollends ab. Außer den angebrannten Gegenständen gab es keinen weiteren Schaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell