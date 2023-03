Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Auto brennt völlig aus 07.03.2023)

Donaueschingen (ots)

Ein brennendes Auto hat am Dienstagmorgen gegen 7.30 Uhr Polizei und Feuerwehr auf der Kreisstraße 5756 auf den Plan gerufen. Auf der Fahrt von Pfohren in Richtung Donaueschingen begann der VW Touareg eines 23-Jährigen zu qualmen und kurz darauf zu brennen. Der Fahrer konnte aus seinem Fahrzeug aussteigen. Die angerückte Feuerwehr konnte den Brand zwar schnell löschen, aber zu diesem Zeitpunkt war der VW bereits völlig ausgebrannt und Totalschaden. Am knapp 17 Jahre alten Auto entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

