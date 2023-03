Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Talheim/ Lkr. Tuttlingen) Motorradfahrer wird bei Unfall schwer verletzt

Talheim (ots)

Am Dienstagnachmittag, gegen 17 Uhr, ist es auf der Kreisstraße 5919 zwischen Tuningen und Talheim zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt worden ist. Eine 46-jährige Fahrerin eines Kia Ceed bog aus Richtung der Bundesstraße 523 herkommend nach links auf die K 5919 in Richtung Tuningen ab. Hierbei prallte die Frau mit einem Motorrad BMW R1250 eines 46-Jährigen zusammen, der auf der vorfahrtsberechtigen K 5919 aus Richtung Tuningen kommend unterwegs war. Durch die Wucht der Kollision stürzte der Zweiradfahrer auf die Fahrbahn und verletzte sich hierbei schwer. Ein Rettungswagen brachte den Mann in eine nahegelegene Klinik. Während der Unfallaufnahme musste die Straße vollständig von der Polizei gesperrt werden. Abschlepper kümmerten sich um die demolierten Fahrzeuge. Die Polizei schätzt den am Kia entstandenen Schaden auf etwa 15.000 Euro und am Motorrad auf etwa 20.000 Euro.

