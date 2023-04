Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Einbruch in Warburger Agrarhandel

Warburg (ots)

Pflanzenschutzmittel im niedrigen sechsstelligen Euro-Bereich stahlen bisher unbekannte Täter bei einem Einbruch in einen Warburger Agrarhandel.

Die Tat geschah zwischen Samstag, 22.04, und Sonntag, 23.04, in einem an der Feldmark zwischen Hohenwepel und Dössel gelegenen Agrarhandel. Nach ersten polizeilichen Ermittlungen brachen die Täter zunächst ein Zufahrtstor zum Gelände und anschließend das Rolltor einer Lagerhalle auf. Anschließend luden sie das Pflanzenschutzmittel in ein Transportfahrzeug und entfernten sich wieder von der Örtlichkeit. Aufgrund der großen Menge der Behältnisse an Pflanzenschutzmittel, geht die Polizei davon aus, dass es sich bei dem Transportfahrzeug um einen Lastwagen gehandelt haben muss.

Das zuständige Kriminalkommissariat der Polizei Höxter fragt nun: Wer hat im angegebenen Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen festgestellt oder kann Angaben zu den Tätern machen? Hinweise nimmt die Polizei Höxter unter der Telefonnummer 05271/9620 entgegen. /buc

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell