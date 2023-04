Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg

WSPI-OLD: Gesunkenes Sportboot im Hafen Neuhaus. Sperrung der Oste

Stade (ots)

Am 06.04.2023 wurde der Wasserschutzpolizeistation Stade ein gesunkenes Sportboot im Hafen Neuhaus/Oste durch die kooperative Leitstelle Oldenburg telefonisch gemeldet. Die FFW Neuhaus/ Oste war bei Eintreffen der Wasserschutzpolizei Stade bereits mit 12 Einsatzkräften vor Ort und brachte eine Ölsperre um das gesunkene Sportboot aus, um die bereits austretenden Betriebsstoffe aufzufangen. Eine zusätzliche Sicherung des gesunkenen Sportbootes war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich, da sich das Sportboot schon vollständig unter Wasser befand. Ein Vertreter der zuständige unteren Wasserbehörde des Landkreises Cuxhaven erschien ebenfalls vor Ort. Da ein Brechen der Steganlage bei den vorherrschenden Strom-und Windbedingungen nicht ausgeschlossen werden kann und somit das gesunkene Sportboot mit der Steganlage zum Schifffahrtshindernis für die durchgehende Schifffahrt werden könnte, wird die Oste in diesem Bereich durch die zuständige Schifffahrtspolizei, dem Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz, gesperrt. Die Schifffahrt wird gewarnt. Ein erster Bergungsversuch ist für Karfreitag in den frühen Morgenstunden beabsichtigt. Die Ursachenermittlung durch die Wasserschutzpolizei Stade dauern an.

