Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg

WSPI-OLD: Schwedische Yacht läuft auf der Ems auf Grund

Emden (ots)

Am späten Nachmittag des 04.03.2023 lief eine ca. sieben Meter lange schwedische Yacht, besetzt mit zwei Personen, auf der Ems, in Höhe des Schöpfwerks Knock bei ablaufendem Wasser, auf Grund. Die zweiköpfrige Besatzung blieb unverletzt. Auch das Motorboot schlug nicht Leck. Ob Schäden am Motor bzw. dem Propeller entstanden sind und was die genaue Ursache des Unfalls ist, wird durch die Wasserschutzpolizeistation Emden ermittelt.

Original-Content von: Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg, übermittelt durch news aktuell