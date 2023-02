Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg

WSPI-OLD: Festmacherleinen brechen - Containerschiff vertreibt auf Seeschifffahrtsstraße Jade

Bild-Infos

Download

Oldenburg (ots)

Am 01.02.2023, gegen 14:55 Uhr, brechen auf Grund von vorherrschenden Sturmböen die Festmacherleinen des am Containerterminal Wilhelmshaven liegenden Containerschiffes. Das unter liberianischer Flagge fahrende Containerschiff, welches seit mehreren Wochen mit einem Schaden der Hauptmaschine an der Pier des Containerterminals liegt, vertreibt auf die Seeschifffahrtsstraße Jade. Durch ein Notankermanöver der an Bord befindlichen Besatzung kann ein weiteres Vertreiben des Schiffes verhindert werden. Alarmierte Notschlepper sichern das Containerschiff und bugsieren es zurück an seinen Liegeplatz. Die Notschlepper verbleiben am Containerschiff und sichern dieses zusätzlich, bis zur Erledigung der vorliegenden heutigen Sturmwarnung. Zu Personenschäden, Sach- und Umweltschäden liegen bisher keine Erkenntnisse vor. Die Ermittlungen dauern derzeitig noch an.

Original-Content von: Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg, übermittelt durch news aktuell