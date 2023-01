Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Rabiater Ladendieb - Verkehrsunfälle - Pkw fing Feuer

Aalen (ots)

Schorndorf: Rabiater Ladendieb

Ein 37-jähriger Mann wurde am Montagvormittag gegen 11 Uhr vom Ladendetektiv eines Drogeriemarktes am Marktplatz dabei beobachtet, wie er drei Flaschen Parfum im Wert von rund 200 Euro entwendete. Als er kurz nach Verlassen des Ladens vom Zeugen angesprochen wurde, stieß der 37-Jährige diesen von sich weg und flüchtete. Nachdem der Detektiv den Tatverdächtigen einholte, riss dieser sich erneut los, ehe der Zeuge den Mann abermals einholte und zu Boden brachte, wo er ihn bis zum Eintreffen der Polizei festhielt. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde der rumänische Tatverdächtige in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Stuttgart wieder auf freien Fuß entlassen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Weinstadt: Autofahrer bei Unfall auf der B29 leicht verletzt

Ein 32-jähriger Autofahrer befuhr am Montagnachmittag gegen 16:45 Uhr die B29 in Richtung Aalen. Kurz vor der Anschlussstelle Weinstadt bemerkte er zu spät, dass der vor ihm fahrende 54 Jahre alte Fahrer eines Mercedes Sprinters verkehrsbedingt bremsen musste und fuhr diesem auf. Der Fahrer des Sprinters wurde hierbei leicht verletzt, der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 8500 Euro.

Schwaikheim: Aufgefahren

Eine 58 Jahre alte Nissan-Fahrerin fuhr am Montagabend kurz vor 19:30 Uhr die B14 in Richtung Winnenden entlang. Auf Höhe Schwaikheim bremste sie ihr Fahrzeug aufgrund eines vor ihr fahrenden Lkw, der die Fahrspur wechselte, stark ab. Dies bemerkte ein hinter ihr fahrender 50-jähriger Fahrer eines Mercedes Sprinters zu spät und fuhr auf den Nissan auf. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 11.000 Euro. Der Sprinter war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Weinstadt-Strümpfelbach: Autofahrer verursacht hohen Sachschaden

Am Montagmorgen verständigte ein 65 Jahre alter Mercedes-Fahrer die Polizei, nachdem es in der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall mit einem 46 Jahre alten Opel-Fahrer gekommen war. Nach aktuellem Kenntnisstand setzte der Opel-Fahrer, der die Hauptstraße in Richtung Endersbach befuhr, zum Überholen an und rammte hierbei den Mercedes seitlich. Anschließend fuhr er zunächst weiter, blieb aber schließlich aufgrund seiner Beschädigungen einige hundert Meter weiter liegen. Wie sich während der Unfallaufnahme herausstellte, hatte der 46-Jährige zuvor bereits sein eigenes Garagentor beim Ausfahren aus der Garage sowie einen im Esslinger Weg geparkten Seat beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt über 50.000 Euro geschätzt, der Mercedes und der Opel waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der 46-Jährige musste seinen Führerschein abgeben.

Murrhardt: Pkw fing Feuer

Die örtliche Feuerwehr war am Montagabend gegen 20.40 Uhr mit fünf Fahrzeugen und 32 Einsatzkräften zu einem Löscheinsatz in die Hausener Straße ausgerückt. Dort war ein in einer Garage parkender Mercedes vermutlich infolge eines technischen Defekts in Brand geraten. Das Feuer griff auf das Garagentor über und beschädigte auch das darüber liegende Fenster. Letztlich entstand am Auto Sachschaden in Höhe von ca. 20000 Euro und am Gebäude ein Schaden in Höhe von ca. 8000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Welzheim: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Autofahrer befuhr am Montag gegen 13.30 Uhr die Kastellstraße in Richtung Rienharzer Straße, als er einen am Fahrbahnrand parkenden Ford Fiesta streifte und beschädigte. Der Unfallverursacher flüchtete nach dem Vorfall und hinterließ ca. 800 Euro Sachschaden. Wer Hinweise zur Klärung der Unfallflucht geben kann, sollte sich bitte mit der Polizei in Welzheim unter Tel. 07182/92810 in Verbindung setzen.

Urbach: Fußgängerin verletzt

Bei einer Tankstelle in der Schorndorfer Straße querte am Montag gegen 9 Uhr eine 23-jährige Fußgängerin die Fahrbahn, wobei sie von einem vorbeifahrenden Ford erfasst und leicht verletzt wurde. Der 81-jährige Autofahrer hatte der Fußgängerin nicht mehr ausweichen können. Diese wurde vom Rettungsdienst medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus verbracht. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Backnang: Unfall am Kreisverkehr

Ein 61-jähriger BMW-Fahrer befuhr am Dienstagmorgen gegen 6.15 Uhr die Friedrichstraße und fuhr beim Schöntaler Weg in den dortigen Kreisverkehr ein. Hierbei missachtete er die Vorfahrt und stieß mit einer im Kreisel fahrenden Mazda-Fahrerin zusammen. An den Autos entstand hierbei Sachschaden in Höhe von ca. 12000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell