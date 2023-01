Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Werkzeuge und Maschinen aus Rohbau entwendet - Unfälle

Aalen: LKW gestreift

Beim Ausfahren aus einem Parkplatz des Berufsschulzentrums in der Steinbeisstraße versuchte am Montag gegen 10:15 Uhr eine 59-Jährige mit ihrem VW zwischen einem geparkten PKW und einem haltenden LKW durchzufahren. Hierbei streifte sie mit der Beifahrerseite den LKW eines 53-Jährigen und verursachte einen Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Oberkochen: Traktor beschädigt PKW

Als am frühen Montagmorgen ein 49-Jähriger mit seinem Traktor den Winterdienst verrichtete, beschädigte er beim Rangieren mit seiner Salzstreuervorrichtung einen in der Dreißentalstraße fahrenden Ford einer 37-Jährigen. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Werkzeuge und Maschinen aus Rohbau entwendet

Ein Dieb entwendete zwischen Samstag, 15 Uhr, und Montag, 06:25 Uhr, mehrere Werkzeuge und Maschinen aus einem Rohbau eines Wohnkomplexes in der Schwerzerallee. Dazu gelang er vermutlich über die Tiefgarage in einen Raum, der derzeit als Werkzeuglager genutzt wird. Nach bisherigen Erkenntnissen entstand ein Schaden von etwa 5000 Euro. Wenn Ihnen in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges aufgefallen ist, Sie Hinweise zum Dieb oder zum Verbleib des Diebesgutes geben können, melden Sie sich bitte beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580.

