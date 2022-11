Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Einbrecher auf frischer Tat in Beckhausen entdeckt - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Auf frischer Tat hat eine 82-jährige Frau einen vermeintlichen Einbrecher am Freitag, 25. November 2022, in ihrem Haus in Beckhausen erwischt. Ein bislang Unbekannter klingelte gegen 13.30 Uhr mehrfach an der Doppelhaushälfte der Gelsenkirchenerin in der Rosenstraße. Als sie an der Tür nachschaute, sah sie einen Unbekannten weglaufen. Der Mann war etwa 1,75 Meter groß, hatte eine schlanke Statur und war dunkel gekleidet. Kurz darauf wurde ihr Küchenfenster gewaltsam geöffnet und eine weitere unbekannte Person mit blauer Bekleidung stand mitten in der Küche der 82-Jährigen. Die Seniorin verließ aus Angst das Haus und verständigte umgehend ihre Tochter und die Polizei. Der Unbekannte flüchtete ebenso aus dem Haus. Die Polizei sucht Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 21 unter der Rufnummer 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240. Die Polizei leitete eine Strafanzeige ein und ermittelt.

