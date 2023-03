Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Nach Unfallflucht auf der Breslauer Straße: Polizei bittet um Zeugenhinweise

Espelkamp (ots)

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer hat am Freitag, 03.03.2023 gegen 10.30 Uhr in der Breslauer Straße in Espelkamp eine Unfallflucht begangen. Den Erkenntnissen zufolge setzte der unbekannte Fahrer mit seinem Pkw in der Einkaufsstraße in Höhe der "Grill-Station" rückwärts aus einer Parkbucht zurück. Dabei kollidierte er mit dem Pkw eines Stemweders (83), der in Richtung der Rahdener Straße unterwegs gewesen war. Aufgrund des Verkehrsaufkommens fuhr der Senior noch einige Meter weiter, bis sich die Gelegenheit ergab, sein Fahrzeug zu wenden.

Zurück am Schadensort musste er feststellen, dass der Verursacher sich entfernt hatte, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Der graue Subaru des 83-Jährigen wurde bei der Kollision hinten rechts beschädigt.

Die Ermittler fragen: Wer kann Hinweise zu dem beteiligten Auto oder dem Unfallfahrer geben? Hinweise bitte an die Polizei unter Telefon (0571) 88660.

