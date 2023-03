Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Alkoholisierte Autofahrerin verursacht Unfall und fährt weiter

Porta Westfalica, Rinteln (ots)

Eine Autofahrerin aus Rinteln verursachte in den Abendstunden des Freitags im Bereich Nammen einen Verkehrsunfall. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, fuhr sie weiter. Der Geschädigte folgte ihr und alarmierte die Polizei.

Nach Angaben des VW-Fahrers fuhr er gegen 21.15 Uhr die Rintelner Straße in Richtung Minden. Als der 26-Jährige aus Porta Westfalica mit seinem Wagen die Straße "Tannenkamp" passierte, fuhr aus dieser eine Alfa-Fahrerin auf die Rintelner Straße ein. Hierbei geriet sie etwas auf die Gegenspur und touchierte seitlich den entgegenkommenden Golf. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr sie weiter. Der Geschädigte wendete sein Fahrzeug und fuhr der Verursacherin nach. In Rinteln angekommen, sprach er die 53-Jährige auf das Geschehen an. Diese bat aufgrund ihrer Alkoholisierung darum, keine Polizei zu rufen. Anschließend ging sie ihr Wohnhaus und ließ den Mann verdutzt zurück. Selbiger rief dann die Polizei. Die eingesetzten Beamten stellten in der Folge zweifelsfrei die Alkoholisierung der Frau fest. So wurde ihr auf der Polizeiwache Porta Westfalica eine Blutprobe entnommen und der Führerschein einbehalten.

