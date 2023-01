LPI-J: Spaziergänger hinterrücks angegriff

Jena (ots) - Ein 61-Jähriger verursachte Montagmittag einen schweren Verkehrsunfall in Jena. Der Mann fuhr mit seinem Pkw VW die Erlanger Allee in Richtung Lobeda-West entlang und wollte nach links in die Stadtrodaer Straße abbiegen. Ein 64-Jähriger war mit seinem Pkw Mazda zur gleichen Zeit auf der Karl-Marx-Allee in Richtung Lobeda-Ost unterwegs. Beim Abbiegen übersah der VW-Fahrer das vorfahrtsberechtigte und ...

