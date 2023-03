Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Autos kollidieren auf Kreuzung

Espelkamp (ots)

Am Samstag ist es zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge auf der Kreuzung Beuthener Straße / Alsweder Landstraße / Lübbecker Straße gekommen.

Ein Autofahrer (25) aus dem Landkreis Harburg fuhr den Erkenntnissen zufolge mit einem Opel auf der Alsweder Landstraße in Fahrtrichtung der Beuthener Straße. Zeitgleich war ein 27-jähriger Espelkamper mit einem VW auf der Lübbecker Straße vom Kreisverkehr an der Koloniestraße kommend unterwegs. In der Folge kam es schließlich an der Ampelkreuzung gegen 14.10 Uhr zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Beide Fahrer verletzten sich leicht und wollten sich selbst in ärztliche Behandlung begeben. Den Ermittlungen zufolge könnte ein mutmaßlicher Rotlichtverstoß des 25-Jährigen ursächlich für die Kollision sein. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

Da den Beamten im Rahmen der Unfallaufnahme Verdachtsmomente eines vermeintlichen Drogenkonsums beim 25-Jährigen entstanden, wurde ihm nach einem positiven Drogentest eine Blutprobe auf der Polizeiwache Lübbecke entnommen. Zudem ergaben die Ermittlungen, dass er den Opel ohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein gesteuert hatte. Nun hat er wegen mehrerer Tatvorwürfe mit einer Strafanzeige zu rechnen.

