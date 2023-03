POL-MI: Auto rutscht gegen Baum

Lübbecke (ots) - Am Montagnachmittag (06.03.) wurde die Polizei über zwei Verkehrsunfallfluchten auf der Albert-Schweitzer-Straße in Kenntnis gesetzt. Die Ermittler des Verkehrskommissariats in Lübbecke bitten um Zeugenhinweise. Die beiden beschädigten Autos, ein schwarzer Renault Clio sowie ein roter Skoda Fabia, befanden sich am Wochenende geparkt auf der linken Fahrbahnseite der genannten Einbahnstraße. Während ...

mehr