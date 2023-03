Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unfallfluchten beschäftigen Ermittler

Lübbecke (ots)

Am Montagnachmittag (06.03.) wurde die Polizei über zwei Verkehrsunfallfluchten auf der Albert-Schweitzer-Straße in Kenntnis gesetzt. Die Ermittler des Verkehrskommissariats in Lübbecke bitten um Zeugenhinweise.

Die beiden beschädigten Autos, ein schwarzer Renault Clio sowie ein roter Skoda Fabia, befanden sich am Wochenende geparkt auf der linken Fahrbahnseite der genannten Einbahnstraße. Während man an der rechten Fahrzeugseite des Renault einen erheblichen Streifschaden und einen unfallbeschädigten Außenspiegel feststellte, ergab sich bei dem Skoda eine deutliche Beschädigung des rechten Vorderrades.

Die Ermittler vermuten, dass ein unbekannter Fahrzeugführer die Einbahnstraße in entgegengesetzter Fahrtrichtung befahren hatte und dabei die Autos beschädigte. Als mutmaßlicher Unfallzeitraum für die beiden vermeintlich zusammenhängenden Taten kann von der Polizei Samstag, 17 Uhr bis Sonntag, 10 Uhr benannt werden.

Hinweise zum Verursacher bitte an die Polizei unter Telefon (0571) 88660.

