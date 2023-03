Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Frau wird durch Schuss aus Softairwaffe leicht verletzt

Espelkamp (ots)

Am vergangenen Wochenende ist eine Frau (31) aus Espelkamp bei einem Schuss aus einer Softairwaffe leicht verletzt worden. Zwei Tatverdächtige wurden nach kurzer Flucht vorläufig festgenommen. Sie sehen einem umfangreichen Ermittlungsverfahren entgegen.

Zur Tatzeit um kurz vor zwei Uhr in der Nacht zu Samstag hatte sich die Espelkamperin mit ihrem Begleiter (29) zu Fuß an der Koloniestraße befunden, als sich von hinten ein mit zwei Personen besetztes Kleinkraftrad näherte. In diesem Moment hörten beide Passanten schussähnliche Geräusche, woraufhin die Frau Schmerzen an ihrer Hand verspürte und eine Verletzung bemerkte. Das Zweirad setzte seine Fahrt samt der beiden mutmaßlichen Verursacher fort. Daraufhin setzte man die Polizei über den Vorfall in Kenntnis. Die 31-jährige Geschädigte wurde nach einer Versorgung durch Rettungskräfte in das Krankenhaus Bad Oeynhausen gebracht, welches sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte.

Im Zuge der zwischenzeitlich eingeleiteten Fahndung konnte einer der mutmaßlichen Täter, ein polizeibekannter Espelkamper (17), an der Ecke Breslauer Straße / Rahdener Straße aufgegriffen werden. Zuvor waren die keinen Schutzhelm tragenden Personen mit dem Gefährt ohne Fremdeinwirkung verunfallt. Von der anderen Personen fehlte zunächst jede Spur. Da sich der Tatverdacht erhärtete, wurde der 17-Jährige vorläufig festgenommen und der Wache Minden zugeführt. Diese konnte er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen verlassen. Er wurde in die Obhut eines Erziehungsberechtigten übergeben.

Im Rahmen der Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf den anderen vermeintlichen Täter, einen 21 Jahre alten ebenfalls bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getretenen Espelkamper. Er konnte noch am Morgen an seiner Wohnanschrift angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Auch er wurde ins Polizeigewahrsam der Polizeiwache in Minden gebracht. Nach Absprache mit der Staatsanwaltschaft konnte er am frühen Samstagabend auf freien Fuß gesetzt werden.

Bei der richterlich angeordneten Durchsuchung seiner Meldeadresse wurde seitens der Beamten mutmaßliches Diebesgut, darunter Fahrräder, aufgefunden und sichergestellt. Dies galt auch für die vermeintliche Tatwaffe - eine Softair-Pistole. Ermittlungen ergaben, dass der bei der Tat verwendete Motorroller zuvor aus einer Garage entwendet worden war. Dessen Besitzer wurde seitens der Polizisten auf den Diebstahl hingewiesen.

Bereits am Mittwoch, 22. Februar wurden die Kommissare wegen einem ähnlichen Sachverhalt in Kenntnis gesetzt. Den Erkenntnissen nach hatte eine 16-jährige Radfahrerin gegen 17.55 Uhr ebenfalls die Koloniestraße zur Lübbecker Straße hin befahren, als sie ein Knallgeräusch vernahm und plötzlich einen Schmerz am Gesäß bemerkt. Zeitgleich sah die Espelkamperin einen hellen Mercedes, der sie passierte. Später berichtete sie ihren Eltern von dem Vorfall. Die informierten die Polizei und erstatteten Anzeige.

Die Prüfung von Zusammenhängen ist Bestandteil der polizeilichen Ermittlungsarbeit. In beiden Fällen wurde seitens der Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Zudem muss sich der 21-Jährige wegen des Verdachts des Diebstahls verantworten.

